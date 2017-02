El lleidatà Carmel Mòdol, nomenat director d'Alimentació de la Generalitat

© Carmel Mòdol

El Govern de la Generalitat ha nomenat Carmel Mòdol i Bresolí com a director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, en substitució d'Antoni Diaz.



Mòdol, nascut a Montoliu de Lleida l’any 1958, ha cursat estudis d’Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat d’Explotacions Agropecuàries i estudis d’Enginyer Agrònom en l’especialitat de Fitotècnia a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida per la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha estat col·laborador tècnic en treballs de recerca al Departament de Ciència del Sòl i Climatologia de l’E.T.S.E.A.LL. i des del 1981 fins al 1998 ha realitzat cursos sobre ordenació del territori, cooperativisme agrari, fructicultura, economia, comptabilitat, desenvolupament i jornades tècniques amb la publicació de treballs de recerca.



Durant el període1986-2000 ha treballat en diferents empreses internacionals del sector agrícola. I del 1996 constitueix una empresa dedicada a la producció i comercialització de fruita dolça.



En l’àmbit institucional ha estat membre del Consell d’Administració de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (2000-2003) i diputat per la circumscripció de Lleida al Parlament de Catalunya, on ha desenvolupat els càrrecs de portaveu del grup Parlamentari d’ERC a la Comissió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca; ponent de diverses lleis entre les quals destaquen les lleis de l’audiovisual de Catalunya i la llei de l’IRTA (2003-2012). Va ser vicepresident de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca del Parlament del 2006 al 2010.



També ha estat membre i secretari de la Comissió Docent de l’E.T.S.E.A.LL (1983-1986); membre de la Comissió d’Avaluació i Selecció de Professors i Investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya (1985-1986); adjunt del vicerector d’Ordenació Acadèmica de la Universitat Politècnica de Catalunya (1985-1986); membre del Consell d’Administració de l’Empresa Municipal de Mercats de Lleida (1995-1998); secretari de la Fundació President Josep Irla (2001-2010); membre del Consell Social de la Universitat de Lleida (2004- 2016); membre del Consell Interuniversitari de Catalunya (2010-2016) i membre del Consell de Govern de la Universitat de Lleida (2010- 2016).