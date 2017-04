En les pròximes setmanes es publicarà el decret en el qual es recullen les reduccions que els productors utilitzen cada any per calcular el seu IRPF

Reduccions de mòduls IRPF

La contractació per a la campanya de la fruita



En la campanya en curs, les contractacions en origen segons el procediment de gestió col·lectiva arriben a les 279, xifra que representa un percentatge molt petit sobre el total de persones contractades per a la campanya. Els contractats en origen procedeixen majoritàriament de Colòmbia.

Els agricultors de la demarcació de Lleida han assegurat ja gairebé un 92% de la producció de fruita prevista per a la campanya que ara s'inicia davant de contingències com ara la gelada, la calamarsa o el quallat deficient (mòduls 1 i 2). Un cop es completi el termini de contractació d'assegurances del Mòdul P (calamarsa i vent) i segons Agroseguro, el percentatge de producció assegurada se situarà en xifres similars a les de la campanya 2016, en què es va assegurar un 95% de la producció. El termini de contractació de pòlisses els mòduls 1 i 2 va finalitzar el passat 28 de febrer.La xifra ha estat valorada positivament per la subdelegada del Govern a Lleida, Inma Manso, que aquest dimecres ha presidit a Lleida la Comissió Provincial de Seguiment del Conveni Marc per a la Planificació i Ordenació de les Campanyes Agrícoles de Temporada, coneguda com a Comissió Agrària.Les dades provisionals facilitades per Agroseguro assenyalen que, de les aproximadament 30.000 hectàrees de fruiters actualment en producció, s'han assegurat ja aquest any 25.530. L'aportació estatal a ENESA (Entitat Estatal d'Assegurances Agràries, organisme autònom del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient) es manté aquest any en els 211 milions d'euros inicials de 2016. En la campanya 2016, Agroseguro va abonar 42,4 milions d' euros en indemnitzacions als agricultors lleidatans.D’altra banda, està previst que en les pròximes setmanes es publiqui el decret en el qual es recullen les reduccions en els índexs de rendiment net (IRN) que els agricultors utilitzen cada any per calcular el seu IRPF.D'aquestes bonificacions es beneficien els productors que operen en alguna de les localitats que durant el passat exercici van patir sinistres que van afectar la producció prevista. "Des de la Subdelegació, i al costat dels Ajuntaments de les poblacions afectades i les organitzacions agràries, hem comparat els informes que l'administració autonòmica va remetre al Ministeri amb les dades d'Agroseguro i les facilitades pels propis interessats i s'han pres les mesures necessàries per a que el màxim nombre de productors afectats per sinistres pugui veure les seves pèrdues atenuades per la reducció de mòduls”.