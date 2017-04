Els ramaders venen la carn d'oví al preu més baix des del 2013

Actualitzada 21/04/2017 a les 16:02

Unió de Pagesos reclama transparència en la formació de preus

El sindicat Unió de Pagesos denuncia que el preu mitjà en origen de la carn d’oví a Catalunya, de 2,70 euros el quilo per un xai de 24 quilos, és inferior al dels últims tres anys, mentre el preu mitjà de la carn de cabrit va ser de 5,20 euros el quilo durant el 2016, el més baix des del 2000 a excepció del 2013, que va ser de 5,12 euros el quilo.



El sindicat, que ha exposat aquest divendres la situació del sector en tres rodes de premsa a Lleida, Girona i Manresa, considera que un factor com la baixada del consum d’aquesta carn a les llars, que des del 2010 ha estat del 20,6%, segons dades del Departament d’Agricultura, no justifica la disminució de preus del sector, sobretot tenint en compte que no hi ha sobreproducció perquè s’han reduït els censos, tant a Catalunya com a tot l’Estat i la Unió Europea, i també el nombre de sacrificis, i han augmentat les exportacions.



El cens d’oví ha disminuït a Catalunya en un 44% (el de femelles reproductores, un 45,8%) entre el 2005 i el 2015, i en el mateix període, el de cabrum ha perdut un 22,4% (el de femelles reproductores el 27,5%).

D’altra banda, els xais sacrificats el 2015, segons Agricultura, van ser 1.232.293, un 18,2% menys que en el 2008, mentre que les exportacions d’ovins vius es van disparar en un 94%, i les de carn de cabrit, en un 43% entre el 2014 i el 2015.



En aquest sentit, Unió de Pagesos demana a l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) que investigui el procés sobre la formació de preus en el sector, i al Departament d’Agricultura, que l’Observatori de Preus inclogui l’estudi del sector oví i cabrum per donar transparència a la formació de preus.