Editen un conte per explicar als més petits què és la producció integrada

Els seixanta alumnes de l’escola El Tallat de Sant Martí de Maldà van ser ahir dilluns els primers a obtenir el conte infantil editat pel Consell Català de la Producció Integrada (CCPI) i l’empresa de càtering Alessa amb el suport dels consells comarcals de l’Urgell, Segrià i Pla d’Urgell. L’objectiu és, segons va explicar el vicepresident del Consell Català de la Producció Integrada, Josep Segura, “donar a conèixer aquest sistema productiu des de la base, conscienciar els nens i les seues famílies que la producció integrada regula la protecció del medi ambient, la salut i la seguretat alimentària”. El consell de l’Urgell, com ja va fer el del Segrià, ha firmat un conveni amb el CCPI i Alessa per garantir el consum de productes de producció integrada a set centres els menús escolars dels quals estan gestionats per l’empresa. El president de l’ens comarcal, Salvador Bonjoch, va posar en relleu la importància de conscienciar els petits ja que “es tracta de productes que van directament dels nostres productors al plat”. En total, se’n repartiran 5.000 exemplars.