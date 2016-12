Fiscalia es querella contra l'alcalde d'Almacelles per presumptes contractacions a dit

REDACCIÓ Actualitzada 22/12/2016 a les 21:04

Els Mossos van entrar a l’ajuntament el 15 de novembre

Els mossos el passat mes de novembre sortint de l'ajuntament d'Almacelles. Itmar Fabregat

La Fiscalia de Lleida ha interposat una querella per prevaricació contra l’alcalde d’Almacelles, Josep Ibarz (CiU), per la presumpta contractació irregular de personal laboral i interí a l’ajuntament.



En el seu escrit, la Fiscalía assegura que l’alcalde ha anat formant la plantilla de l’ajuntament "atenent al seu sol criteri, fins i tot sabent que havia de convocar públicament les places".



A més, afegeix que "els nomenaments per decret a causa de la urgència sense convocatòria pública ha estat la via utilitzada pel querellat per a la contractació d’un gran nombre de treballadors de la plantilla".



El fiscal apunta que aquests treballadors amb els anys han passat d’estar contractats laboralment per un temps determinat a tenir un contracte indefinit.



La investigació va començar fa un any amb la denúncia de la regidora d’ICV Laia Martí, per suposades irregularitats en la contractació en els últims 12 anys.



El 15 del passat novembre, els Mossos d’Esquadra van entrar a l’Ajuntament d’Almacelles per buscar informació per ordre de la Fiscalia i es van emportar informació sobre 38 contractes de treball.