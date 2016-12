Mor un veí d'Aran de 35 anys en una col·lisió a la carretera C-28 a Arties

Sergio Ruiz, de Tredòs, va perdre el control del vehicle i va col·lidir contra la barana lateral || Aquesta via és una de les més perilloses de Catalunya

Un jove de 35 anys va morir aquest dimecres a la nit en un accident de trànsit a la carretera C-28, entre Arties i Garòs. El sinistre mortal es va registrar cap a les deu i mitja de la nit, quan el vehicle de la víctima, Sergio Ruiz, veí de la localitat aranesa de Tredòs, va perdre el control per causes que es desconeixen i va acabar xocant contra la barana lateral de la via. A causa de la col·lisió, el jove, que viatjava en sentit Vielha i treballava en un restaurant, va perdre la vida. En el sinistre també es van veure implicats altres vehicles i al lloc van treballar tres dotacions dels Mossos d’Esquadra i una dels Pompièrs d’Aran.

L’accident va provocar el tall dels dos carrils de la via durant uns minuts i després es va establir un pas alternatiu, amb cues de fins a 500 metres. Els Pompièrs van netejar la calçada i es va tirar sal a la via per evitar incidents a causa de les gelades. Aquest sinistre mortal eleva a 28 el nombre de morts a les carreteres lleidatanes en el que va d’any.

Així mateix, l’accident d’Arties va tenir lloc a la C-28, una de les carreteres amb més risc, segons un estudi del RACC. Aquest estudi assenyala que els gairebé catorze quilòmetres de la C-28 entre Vielha i la sortida de Naut Aran se situen en el cinquè lloc entre les carreteres més perilloses de Catalunya.