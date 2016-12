Veïns de Bar denuncien danys per un ramat de quaranta cavalls solts

Fa 10 anys que campen lliurement pel poble entre l’agost i l’abril i causen destrosses ||

Els veïns de Bar i Toloriu, dos nuclis del municipi del Pont de Bar, a l’Alt Urgell, fa anys que viuen “martiritzats” per l’incivisme d’un veí del municipi que cada any deixa en llibertat i sense cap tipus de control un ramat de 40 eugues i cavalls que durant nou mesos campen lliurement i envaeixen propietats privades, causen desperfectes i molèsties als veïns i troten per la carretera amb el perill que això suposa per a la circulació dels vehicles. Els Mossos d’Esquadra, per la seua part, ja han actuat d’ofici en nombroses ocasions per qüestions de seguretat viària amb denúncies