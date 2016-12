El fiscal s’oposa que el pare de Nadia Nerea surti de la presó

L’advocat de Fernando Blanco ho ha sol·licitat

Avui es compleixen dos setmanes de l’ingrés preventiu a la presó de Fernando Blanco, el pare de Nadia Nerea, investigat per un delicte d’estafa amb els donatius recollits per a la nena de Fígols malalta. El seu advocat, Alberto Martín, va recórrer el seu empresonament davant de l’Audiència de Lleida. Una sortida de la presó a què s’oposa la Fiscalia, que considera, com ja va fer durant el pas a disposició, que hi ha risc de fuga. El tribunal haurà de decidir en els propers dies si el manté pres al Centre Ponent o si, al contrari, estima el recurs