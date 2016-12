Querella de la Fiscalia per prevaricació contra l’alcalde d’Almacelles per ‘contractar a dit’

Diu que l’alcalde, que declararà en qualitat d’investigat, “ha anat conformant la plantilla atenent el seu sol criteri” || Contractes sense complir els requisits i sense concursos, segons la interlocutòria

La Fiscalia de Lleida s’ha querellat contra l’alcalde d’Almacelles, Josep Ibarz, per un presumpte delicte de prevaricació per contractacions a dit. El Ministeri Públic considera que “el querellat ha anat conformant la plantilla de l’ajuntament d’Almacelles atenent el seu sol criteri, fins i tot sabent que calia convocar públicament les places”. La querella arriba després de la investigació duta a terme després que el passat 15 de novembre els Mossos entressin en el consistori per recollir tota la informació sobre 38 contractes laborals, arran de la denúncia de la regidora d’Almacelles Lliure (ICV), Laia Martí, ara fa un any.Ibarz “ha