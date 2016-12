Reñé demanarà millores ja a l’N-230 al ministre per evitar accidents

En punts com l’encreuament de la Vall de Boí i el tercer carril en el tram que voreja el pantà d’Escales || Anuncia un pla de 16 milions d’euros per als ajuntaments

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La Diputació de Lleida ja ha enviat al ministre de Foment, Íñigo de la Serna, una carta demanant que es reuneixi amb representants del territori per la qual passa l’N-230 per adoptar solucions en els punts més perillosos i agilitzar la construcció de l’A-14 en el seu últim tram d’Almenar a Alfarràs. Reñé va puntualitzar que ha rebut queixes d’alguns municipis i de la Val sobre, per exemple, la situació de l’encreuament que hi ha a la sortida del Pont de Suert per agafar la desviació a la Vall de Boí, on el trànsit és molt dens, en especial els