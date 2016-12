Agramunt duplicarà la capacitat de la residència municipal amb 12

El consistori debat el pressupost per al 2017, que ascendeix a 5,3 milions d’euros

L’ajuntament d’Agramunt duplicarà el nombre de places de la residència geriàtrica municipal Cal Mas Vell fins als 27 interns (actualment en té 15) i oferirà servei de dia per a una vintena d’usuaris (ara són 10). La principal inversió del consistori per al pròxim exercici és millorar i ampliar aquest equipament.

L’alcalde, Bernat Solé, va explicar que “l’actuació preveu una reforma integral de tot l’edifici, de manera que tant a la planta baixa com a la primera planta s’incorporaran nous espais de l’equipament residencial”. Solé va destacar que “també ampliarem els serveis d’assistència a domicili que vam posar en marxa fa uns mesos”.

El pressupost de l’ajuntament d’Agramunt per al 2017 ascendeix a 5.348.740 euros, dels quals un milió es destinarà a inversions. Els comptes es debatran dimarts dia 27 en sessió plenària.

Entre les altres obres, s’ha de destacar l’arranjament de les voreres de l’avinguda Jaume Mestres, tenint en compte que en les properes setmanes la Generalitat de Catalunya iniciarà les obres de condicionament del vial pel polígon industrial que ha de servir d’alternativa a l’actual travessia, l’L-303.

Com a novetat, es crearà una partida per a un projecte de participació ciutadana a partir de propostes veïnals. Aquesta partida estarà dotada amb 11.900 euros, que és el mateix import que l’Agència de Residus de Catalunya tornarà al consistori per la quantitat de fracció orgànica recollida aquest 2016.

D’altra banda, l’ajuntament té previst incrementar l’actual romanent de tresoreria amb 167.000 euros més, que s’utilitzaran durant el 2017 per a noves inversions i per amortitzar crèdit a llarg termini.

Increment salarial per als empleats i amortització del deute

Els comptes també preveuen un increment salarial per als treballadors davant la previsible aprovació per part de l’Estat, així com una partida per a la promoció econòmica dels comerços locals. Finalment, el pressupost del 2017 preveu destinar 409.000 euros a amortitzar deute a llarg termini. L’alcalde va assenyalar que són “uns pressupostos basats en uns ingressos comptats a partir de la recaptació de l’any anterior i que, després d’exercicis de contenció per reduir el deute, ens han permès afrontar inversions necessàries, com l’ampliació de la residència”. Solé va afegir que “en el ple es votarà modificar el crèdit de tancament del pressupost del 201,6 per al qual no ha estat necessari recórrer al romanent de tresoreria”.