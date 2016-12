Organyà gastarà 450.000 € en la zona de vol, que tindrà més espai, mirador i pàrquing

Ho finançarà amb subvencions, crèdit bancari i fons propis i preveu doblar la superfície d’enlairament || En l’actualitat, la zona no està condicionada per al gran nombre d’aficionats que rep

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Organyà, a l’Alt Urgell, tindrà una estació de parapent en què invertirà 450.000 euros. El projecte, ratificat en l’últim ple de l’ajuntament, contempla adequar la zona d’enlairament coneguda com els Vinyets duplicant l’espai actual, en el qual s’instal·larà herba artificial. Es construirà un mirador amb una grada per a les famílies i acompanyants dels parapentistes, un estacionament per a uns quaranta vehicles, una zona per a les escoles d’aquest esport, punts d’electricitat amb panells solars, una àrea de pícnic, una estació meteorològica i lavabos. A més, preveu l’adequació del camí d’accés des de la carretera C-14 fins a la zona