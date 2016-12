Endesa renova la subestació d'Escales per millorar la xarxa de l'Alta Ribagorça

La subestació elèctrica. Endesa

Endesa ha renovat la subestació d’Escales, al municipi de Sopeira (Alta Ribagorça), per reforçar i millorar la xarxa elèctrica de transport de la comarca amb la substitució de dos seccionadors d’una línia d’alta tensió per d'altres de nova tecnologia.



Els treballs, que han suposat una inversió de 39.000 euros, també han servit per renovar les antigues bases de formigó que sustentaven els seccionadors per altres d’acer galvanitzat.