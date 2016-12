La protectora de Tàrrega registra més adopcions d’animals que entrades

La protectora d’animals de Tàrrega ha donat en adopció aquest 2016 un total de 85 gossos i ha registrat 61 entrades. Tot i així, les instal·lacions continuen acollint uns 113 gossos. Des de l’entitat asseguren que “la gent està cada vegada més conscienciada” i que en els darrers anys han notat un increment de les adopcions, fins i tot en animals vells i amb necessitats especials. “El boca-orella i les xarxes socials hi ajuden molt.” Malgrat això, les instal·lacions continuen estant col·lapsades amb més d’un centenar de gossos per alimentar i cuidar. Aquest any el nivell de donacions també ha sigut positiu. Una empresa de la ciutat els va construir un rentador i ara aquesta mateixa empresa juntament amb una altra habilita una caseta per guardar el pinso. En l’actualitat el desen al mateix magatzem que funciona d’oficina. El consistori ha habilitat vuit casetes individuals i s’ha millorat el pati amb la plantació d’arbres. La protectora es finança amb les aportacions dels socis i amb donacions. En aquest sentit, des de l’entitat destaquen que durant aquest any més d’una quarta part del pinso procedia de donacions de particulars i empreses, mentre que des de la protectora n’han comprat un total de 8.000 quilos.