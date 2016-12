Les víctimes mortals a les carreteres de Lleida es redueixen un 60% en un any

Un jove de Fraga va morir el matí de Nadal per una sortida de via a l’A-131

Les carreteres lleidatanes estan a punt de cloure l’any menys tràgic de la seua història. A una setmana de tancar el 2016, fins a la data 28 persones han perdut la vida per accident de trànsit a les comarques de Ponent, un 60% menys que un any abans. El dia de Nadal es va saldar amb un mort a Fraga i cinc ferits a Cervera. A falta d’una setmana per tancar l’any, el 2016 és el període menys tràgic quant a víctimes mortals a les carreteres lleidatanes des que se’n tenen registres. Fins al moment, han mort un total de 28