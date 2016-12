Un mort en un xoc entre un turisme i un camió a Algerri

REDACCIÓN Actualitzada 27/12/2016 a les 14:09

L’accident talla la via en el punt quilomètric 8

Imatge d'arxiu d'Algerri. Segre

Una persona ha mort i una altra ha resultat ferida aquest dimarts en un accident entre un turisme i un camió a la C-26 a Algerri, a la Noguera. Segons el Servei Català de Trànsit, la víctima mortal és el conductor del cotxe.



El xoc s’ha produït per envestida del camió al turisme en el punt quilomètric 8 quan faltaven pocs minuts per a les 13.00 hores.



L’accident obliga a tallar la circulació a la via en aquest punt en els dos sentits de la marxa.

Fins al lloc s’han desplaçat 3 dotacions dels Mossos d’Esquadra, 4 dels Bombers de la Generalitat i el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).