La boira desvia de nou els vols britànics que havien d'aterrar a Alguaire

REDACCIÓ Actualitzada 28/12/2016 a les 10:38

Una vista de l'aeroport de Lleida-Alguaire aquest dimecres, 28 de desembre. Òscar Mirón Una vista de l'aeroport de Lleida-Alguaire aquest dimecres, 28 de desembre. Òscar Mirón Un panell informatiu aquest dimecres a l'aeroport de Lleida-Alguaire. Òscar Mirón





La boira ha obligat aquest dimecres a desviar de nou els tres vols amb esquiadors britànics que havien d'aterrar a l'aeroport de Lleida-Alguaire, tal i com va passar la setmana pasada, en l'estrena de le temporada d'hivern.



Així, els vols previstos per a les 08.35 h, 09.20 i també el de les 14.05 h aterraran a l'aeroport de Reus, en comptes de a la pista lleidatana.



Els primers vols de la temporada amb esquiadors del turoperador Neilson Thomas Cook havien d'aterrar el passat 21 de desembre a Alguaire, però finalment l'operadora va decidir desviar les aeronaus al Baix Camp per la boira.



No obstant, el turoperador Neilson va assegurar que ja té prevista aquesta contingència i diu que Lleida continua sent una bona opció.