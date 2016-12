La Fira de l'Oli i les Garrigues assoleix la plena ocupació

La Fira de l'Oli i les Garrigues de les Borges Blanques assoleix la plena ocupació

Se celebra els dies 20, 21 i 22 de gener i comptarà amb més de 160 expositors

L'acte de presentació de la fira. Ajuntament de Les Borges Blanques

El Patronat de Fira de l’Oli i les Garrigues de Les Borges Blanques ha anunciat aquest dimecres que el certamen ja ha assolit el 100 per cent d’ocupació d’expositors, amb més de 160, dels que n’hi ha una trentena que ocuparan 37 estands vinculats directament a l’oli, 35 expositors més que han agafat 47 estands al pavelló comercial, uns altres 14 a la carpa de productes de proximitat, 5 expositors a l’exterior del recinte i una seixantena de botigues artesanals, d’alimentació ràpida i altres a l’exterior.



La Fira de l’Oli i les Garrigues tindrà lloc durant els dies 20, 21 i 22 de gener de 2017 i, com a novetat, enguany disposarà d’alguns estands més petits, per permetre l’entrada de petits productors i cooperatives, que normalment no s’atrevien a adquirir un espai gran.



El primer acte de presentació del certamen d’aquest any es durà a terme el dimarts, 10 de gener, al Museu de la Paeria de Lleida, i també serà el tret de sortida dels actes de commemoració dels 300 anys de la independència administrativa de la capital de les Garrigues respecte a la ciutat de Lleida.



D’altra banda, el regidor de Promoció Econòmica de les Borges i gerent del Patronat de Fira, Jordi Ribalta, ha exposat que gràcies a la potent repercussió i l’èxit de difusió aconseguits l’any anterior amb la Missió de Promoció Internacional de les Garrigues, enguany en duran a terme una segona edició que portarà 8 prescriptors de prestigi d’arreu d’Europa i l’Estat espanyol, ja sigui periodistes, bloguers o especialistes en turisme i gastronomia, que visitaran el patrimoni cultural, alguns cellers de vi i molins d’oli de les Garrigues i assistiran al primer dia de fira.