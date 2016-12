El jutge de La Seu d'Urgell manté a la presó el pare de Nadia i fixa una fiança solidària de més d'1,2 milions d'euros

També manté la suspensió de la pàtria potestat de la nena, que seguirà amb la seua tieta materna

El magistrat d’Instrucció número 1 de La Seu d’Urgell ha fixat una fiança solidària d’1.224.968,19 euros per als pares de Nadia Nerea Blanco Garau. El jutge avisa que si els progenitors de la nena, Fernando Blanco i Margarita Garau, no abonen aquesta fiança es procedirà a l’embargament dels seus béns per cobrir la quantitat sol·licitada.



Així mateix, confirma l’ordre de presó provisional per a Fernando Blanco, situació en la qual es troba des del passat 9 de desembre, i la suspensió de la pàtria potestat de la nena, que ara viu amb la seua tieta materna a Palma de Mallorca.



La quantitat fixada pel jutge de La Seu respon als diners que la investigació determina que han defraudat els pares de la nena en la recaptació de fons que havien d’anar destinats als tractaments mèdics de la menor i que es xifra entorn del milió d’euros.