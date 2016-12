Ferit en un aparatós accident a Albatàrrec

Dos joves més són traslladats a l’Arnau després de sortides de via a Torrefarrera i Lleida

Un home de 87 anys va quedar atrapat ahir dins del seu vehicle al patir una aparatosa col·lisió amb una furgoneta a l’Ll-12 a Albatàrrec. L’accident es va produir poc després de les dos del migdia al punt quilomètric 2 i un dels carrils de la via va quedar tallat a la circulació durant dos hores. El ferit, que va haver de ser excarcerat pels Bombers de l’interior del seu vehicle, va ser traslladat per una ambulància del SEM a l’hospital Arnau de Vilanova amb caràcter menys greu. Fins al lloc de l’accident també es van traslladar diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra. D’altra banda, un jove de 19 anys va resultar ferit en un accident ocorregut als Magraners. El sinistre va tenir lloc cap a les dotze del migdia al carrer Almeria quan, per causes que es desconeixen, un cotxe es va accidentar i va quedar mig bolcat. Fins al lloc es van desplaçar patrulles de la Guàrdia Urbana i una ambulància del SEM. Pel que sembla, diversos testimonis van aconseguir posar dret de nou el vehicle. El conductor va ser traslladat a l’Arnau de Vilanova. D’altra banda, una jove d’uns 20 anys també va resultar ferida de caràcter lleu al patir una caiguda amb la moto que conduïa en una rotonda de l’N-II al seu pas per Torrefarrera.