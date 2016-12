Els casals de gent gran de Sort i la Pobla de Segur es reconvertiran en centres cívics

30/12/2016

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies vol crear espais “intergeneracionals” i “integradors"

Una vista de Sort. Segre

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat iniciarà la reconversió dels casals de gent gran d’arreu de Catalunya en casals cívics. Així ho ha anunciat el director general d’Acció Cívica i Comunitària, Bernat Valls, en una visita als casals de gent gran de Sort i la Pobla de Segur, els primers on s’iniciarà la reconversió.



Aquest 2017 es preveu reconvertir un total de 17 equipaments i ens els propers anys es farà el mateix en els 65 restants. “Es tracta d’una conversió progressiva en el marc d’un canvi de paradigma per dotar aquests espais d’una perspectiva més intergeneracional”, ha dit Valls.



La reconversió dels casals de gent gran en casals cívics es regularà mitjançant un nou decret d’equipaments que està a punt d’enllestir-se i que substituirà el Decret 222/1996 i derogarà el 180/1997, de 22 de juliol. El nou decret unificarà els antics Casals Cívics, Cases del Mar i Casals de Gent Gran en Casals Cívics i establirà el marc legal de regulació i funcionament de tots els equipaments cívics adscrits a la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.



Segons el director general d’Acció Cívica i Comunitària, “aquest procés forma part d’una tendència natural de la població, per la qual es fa més necessari que mai fomentar les relacions intergeneracionals com a font de riquesa i transferència mútua del coneixement”.