Liciten el túnel dels Tres Ponts de la C-14 a Organyà, d’1,3 km i un cost de 48 milions

Les obres s’iniciaran durant el segon semestre del 2017 i se centraran en un tram de 3 quilòmetres

El Govern ha licitat les obres de millora de la seguretat de la C-14 a Organyà que inclouen la construcció del túnel dels Tres Ponts. El projecte té un cost de 48 milions d’euros i se centra en un tram de tres quilòmetres, del 164 al 166 de la via, entre la sortida d’Organyà i el túnel ja existent del Montant de Tost, just abans de la intersecció amb la carretera LV-4001, on s’eixamplarà la calçada fins als 10 metres amb dos carrils, un per sentit, de 3,5 metres i vorals d’1,5 metres, per millorar la seguretat. La singularitat orogràfica