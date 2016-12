Miquel Serra renuncia a l'escó a la Diputació per l'abstenció del seu partit als pressupostos

Actualitzada 30/12/2016 a les 13:45

Reñé defensa la redistribució de recursos als municipis tenint en compte les necessitats i recorda que mai cap ajuntament ha qüestionat el sistema

Miquel Serran,a la imatge en primer terme, durant el ple d'aquest divendres. Magdalena Altisent

La forma de distribuir a la Diputació de Lleida els ajuts als municipis ha tornat a centrar el debat del ple de l'ens provincial amb la renúncia de Miquel Serra com a representant d'Esquerra Republicana a la corporació.



Serra ha fet efectiva aquest divendres la seua renúncia al seu escó de la Diputació pel desacord amb l'abstenció que el seu partit (ERC) va fer als pressupostos. El també alcalde d'Alcarràs ha fet el seu discurs de comiat acompanyat d'una desena de companys de partit que li han donat suport. Tot plegat, ha servit per tornar a posar sobre la taula la crítica que fan els republicans de la distribució dels diners als municipis per part de presidència, que té el control del 25 per cent dels ajuts directes. Serra, que volia que ERC hagués votat en contra dels pressupostos, ha insistit que hi ha un desequilibri en el repartiment.



De la seua banda, el president de la Diputació, Joan Reñé, defensa la redistribució de recursos tenint en compte les necessitats i recorda que mai cap ajuntament ha qüestionat el sistema



ERC ha retirat la moció que tenia preparada per buscar més suports entre els grups provincials. També s'ha retirat de l'ordre del dia la modificació del reglament orgànic de la Diputació.



El debat s'ha centrat, doncs, en l'aprovació del préstec de 16 milions a la Generalitat per pagar els deutes que té amb els municipis. El govern haurà de tornar els diners durant el 2017. El conveni s'ha aprovat amb els vots a favor dels partits que governen a Catalunya, PdeCat i ERC, el vot contrari de Ciutadans i les abstencions crítiques de la resta de grups, que consideren que l'excepció s'està convertint en norma.