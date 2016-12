Ponent ja acumula 23 dies de boira en menys d’un mes

Afecta el trànsit, la salut de les persones i algunes plantes

El pla de Lleida fa 23 dies seguits que té la boira com a protagonista, un període que es va iniciar el 26 de novembre i que el sol només ha trencat en moments puntuals. Però aquesta situació anticiclònica, amb altes pressions i estabilitat atmosfèrica, és per a la població i per a l’agricultura alguna cosa més que un fenomen meteorològic. Afecta de forma important el trànsit, ja que els bancs de boira redueixen molt la visibilitat a les carreteres.

També empitjora l’estat de salut de les persones, especialment d’aquelles que pateixen problemes respiratoris i a les articulacions. En general és beneficiosa per a l’agricultura, encara que per als fruiters serien preferibles glaçades, però perjudica la ramaderia.

El període més llarg que ha viscut Ponent de forma ininterrompuda amb boira es va registrar entre el 1988 i el 1989, amb trenta dies seguits. La previsió apunta que la boira podria aixecar-se a partir de dilluns.