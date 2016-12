L’institut Joan Brudieu instal·la una càmera dins d’una aula per vigilar els alumnes

Després de col·locar-ne en anys anteriors al laboratori i la sala d’informàtica per evitar danys i furts || A petició dels professors, i la direcció defensa la mesura per prevenir situacions conflictives

L’institut de Secundària Joan Brudieu de la Seu d’Urgell ha instal·lat una càmera a l’interior d’una de les aules per vigilar els alumnes. Ho ha fet per primera vegada a petició dels professors d’aquest centre, on ja funcionen des d’anys anteriors altres càmeres en espais d’ús comú com passadissos, el laboratori i la sala d’informàtica per evitar danys i possibles furts. La direcció defensa aquesta mesura, sense precedents coneguts a les comarques de Lleida, com un mitjà per prevenir situacions conflictives. Per la seua banda, Ensenyament considera que és una cosa que ha de decidir cada centre. La càmera està