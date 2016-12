Més controls d'alcoholèmia durant la nit de Cap d'Any

Els Mossos tenen previst establir aquesta nit i matinada, amb motiu de la celebració de Cap d’Any, 64 punts de control de drogoalcoholèmia en el conjunt de les carreteres catalanes. Segons va informar ahir el Servei Català de Trànsit (SCT), el dispositiu forma part de la campanya #zeroalcohol a les carreteres per evitar accidents de trànsit. Durant la campanya del desembre, els Mossos han denunciat un total de 346 conductors per alcoholèmia positiva i 155 per consum de drogues a Catalunya.

D’altra banda, el SCT va alertar ahir de boira intensa a l’A-2 entre Tàrrega i Montmaneu i a l’AP-2 de Castellans a Tarrés, que reduïa la visibilitat a 75 metres. Quant a accidents viaris, ahir es va registrar una sortida de via d’un turisme a la C-12 a l’altura les Avellanes i Santa Linya en què va resultar ferit lleu un dels cinc ocupants del vehicle.