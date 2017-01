Desallotjades 250 persones per un foc a l'escenari de la festa de Cap d'Any al pavelló de Les Borges

Només dos van haver de ser ateses pels serveis mèdics per una intoxicació lleu per fum

En aquesta imatge s'aprecia el foc en una cortina.

Un foc a l’escenari va obligar aquesta matinada a desallotjar unes 250 persones de la festa de Cap d’Any que se celebrava al pavelló Francesc Macià de Les Borges Blanques. La tinenta d’alcalde i regidora de Governació, Núria Palau, va explicar que l’incident es va registrar cap a les 4 de la matinada, quan les espurnes d’una bengala llançades pels membres del grup que actuava en aquell moment van prendre a la cortina central de l’escenari. “Havia començat a tocar el segon grup que actuava a la festa, i quan portaven una o dos cançons, un tècnic del grup anterior, que estava recollint material, es va adonar que hi havia foc a la cortina central, la situada en la part superior,” va explicar aquest diari Palau. La regidora va explicar que immediatament es va activar el protocol d’evacuació i que en molt pocs minuts tot el públic va sortir a l’exterior sense que s’arribés a escampar el pànic, ja que el fet de què les cortines era ignífugues va fer que el foc s’estengués molt lentament. Diverses persones van agafar extintors per intentar apagar el foc, que va ser sufocat de forma definitiva pels bombers. Efectius del SEM van haver d’atendre dos persones que van patir una intoxicació lleu pel fum. La festa es va donar per acabada després d’aquest incident, que a part de les cortines també va fer malbé l’equip musical dels dos grups que actuaven en la revetlla. L’alcalde de la població, Enric Mir, i diversos regidors i tècnics han inspeccionat aquest migdia el recinte. Aquest succés ha tingut lloc just vuit anys després que una adolescent de 15 anys morís després de colpejar-se el cap contra el terra en caure d’esquena des d’una altura|alçària de 2,60 metres quan es va desequilibrar estant asseguda en una barana durant la festa de Cap d’Any en aquest mateix pavelló de Les Borges.