Un jove de Balaguer, primer mort de l'any per accident de trànsit a Lleida

REDACCIÓ Actualitzada 01/01/2017 a les 12:41

A causa d’una col·lisió frontal de matinada a Vallfogona

Imatge d'arxiu de retencions per un accident a Vallfogona de Balaguer. SEGRE

Un jove de Balaguer de 24 anys d’edat, D.R., ha mort aquesta matinada a causa d’un accident de trànsit a Vallfogona de Balaguer. El primer sinistre mortal de l’any a les carreteres de Lleida ha tingut lloc en el punt quilomètric 25,8 de la C-13, quan el turisme conduït per aquest jove de Balaguer ha col·lidit frontalment amb un tot terreny cap a les 6.30 hores. A conseqüència del xoc també han resultat ferides amb caràcter menys greu unes altres tres persones que han estat traslladades a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. La carretera ha quedat completament tallada a ambdós sentits fins les 8.30 hores.



El primer accident de l’any 2017 arriba just després del que el 2016 s’hagués tancat amb un mínim històric de víctimes mortals en accidents de trànsit a les carreteres de Lleida des que hi ha aquest tipus de registres, amb 29, disset menys que el 2015 i a anys llum del màxim assolit el 1995, exercici en el qual hi va haver 144 morts.