Alguaire perd per primer cop quatre dies de vols per boira en menys de dos setmanes

Neilson torna a desviar per tercera jornada consecutiva a Reus els seus tres avions, amb 1.138 passatgers || Queixes per falta d’atenció als viatgers d’Air Nostrum traslladats divendres al Prat en busos

La boira va tornar a impedir ahir que els vols de Neilson aterressin a l’aeroport d’Alguaire i, per tercera jornada consecutiva, els tres avions procedents de Londres i Manchesteres van desviar a Reus. Aquesta incidència, que va afectar 1.138 viatgers, se suma a la desviació de tots els avions del turoperador britànic els dies 22 i 29 de desembre, així com el d’Air Nostrum procedent de Palma, que va aterrar al Prat divendres passat. Aquesta última desviació va ocasionar queixes per la falta d’atenció als viatgers a Barcelona (vegeu el desglossament). L’aeroport lleidatà suma així quatre jornades perdudes per als