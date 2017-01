Veïns de la Vall Fosca ja paguen els rebuts de la llum

Restablert el subministrament a la família que va patir talls al novembre || Arran de l’acord amb Endesa per liquidar factures

Veïns de la Torre de Capdella han començat a liquidar els rebuts de la llum que havien rebutjat pagar entre el juliol del 2009 i el desembre del 2014, arran de l’acord entre el municipi i Endesa per evitar talls de llum com els del mes de novembre passat. Així ho van confirmar ahir veïns de la Vall Fosca i fonts properes a les negociacions, mentre que la família propietària de la granja i la casa a què la companyia va tallar el subministrament elèctric fa dos mesos ja l’han recuperat, després de passar un mes rebent-lo d’un generador de gasoil. Mentre que alguns veïns han començat a liquidar els rebuts, d’altres han sol·licitat fraccionar els pagaments. L’ajuntament, per la seua banda, ha destinat al pressupost per al 2017 una partida de 80.000 euros per abonar part del consum elèctric en aquest període. Representants de la companyia i del municipi, beneficiari d’un conveni del 1927 en virtut del qual reben subministrament a un preu molt inferior al de les tarifes actuals, hauran de negociar el pagament dels rebuts del 2015 i el 2016. Val a recordar que la Torre de Capdella considera erroni l’IVA d’aquestes factures, al considerar que la companyia l’ha d’aplicar al preu bonificat i no a la tarifa d’últim recurs. Una sentència va donar la raó a Endesa al febrer i va dur a terme talls al cap de deu mesos. Al desembre, van acordar pagaments sense interessos.