Adjudicat el projecte de rehabilitació de l'estació d'autobusos de La Seu d'Urgell

Actualitzada 05/01/2017 a les 12:39

El Govern preveu una inversió total de 2,5 milions d’euros a tot Catalunya en obres que inclouen des de la renovació de marquesines fins a treballs d’urbanització

Una estació d'autobusos de Lleida. Segre

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat la redacció dels projectes constructius per a la millora de vuit estacions i diverses parades d’autobús a tot Catalunya. S’estima una inversió total de 2,5 milions d’euros per a l’execució dels treballs, que inclouen la reforma de marquesines, renovació de paviments, actualització d’instal·lacions per afavorir la funcionalitat dels serveis d’autobusos, el confort i informació dels usuaris, i treballs d’urbanització per la millora de l’accés a parades d’autobús.



Els projectes inclouen actuacions de rehabilitació global en tres estacions. Una és la de la Seu d’Urgell (Alt Urgell), on es renovarà la marquesina, es reforçarà el paviment, s’adequaran les instal·lacions interiors de l’estació i es revisaran i rehabilitaran els sistemes de drenatge de la infraestructura.