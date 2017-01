Els pedagogs són contraris a instal·lar càmeres de videovigilància a les aules

Crítica a la mesura de l’institut Joan Brudieu de La Seu d’Urgell

Els pedagogs rebutgen la mesura que ha adoptat l’institut públic d’educació secundària Joan Brudieu de La Seu d’Urgell (Alt Urgell) d’instal·lar càmeres de videovigilància a les aules per reduir els actes vandàlics ().Es tracta d’una mesura "absolutament reprovable", ha afirmat el vocal d’educació del Col·legi de Pedagogs de Catalunya Ángel Casajús, que a més és doctor en pedagogia i compta amb una experiència de més de vint anys com a orientador en un IES de Barcelona.Per reduir els actes vandàlics en algunes de les seues aules i seguint una petició de l’equip docent, la direcció de l’institut Joan Brudieu ha instal·lat càmeres de videovigilància que havien de començar a funcionar el proper dia 9 i de les que el Departament d’Ensenyament "no té cap coneixement", han confirmat fonts de la conselleria.Si el centre "es veu en la necessitat d’aplicar una mesura com aquesta és perquè el professorat que fa classe a aquests alumnes no és l’adequat i és incapaç d’atendre la diversitat d’estudiants que té a l’aula", ha valorat Casajús.Per al pedagog, la mesura "no és en absolut pedagògica, i no soluciona per a res" el problema del mal comportament i a l’aula."És més, les càmeres a l’aula resten autoritat i respecte al professor", amb la qual cosa els actes vandàlics "poden desaparèixer o disminuir davant de la càmera, però persistiran fora del seu abast", ha afegit.El professor d’una aula diversa ha "d’estar convençut d’aquesta diversitat, saber atendre als seus alumnes, i guanyar-se el seu respecte, no la seua por", ha assenyalat el pedagog.La base per solucionar la conflictivitat a les aules "és l’educació i el foment de l’autoresponsabilitat", segons el pedagog, aspectes que "es veuen disminuïts amb la presència de càmeres a les aules", ha afirmat l’expert.Per dissuadir els alumnes de dur a terme actes vandàlics, l’institut ja va instal·lar càmeres a l’exterior de l’edifici, a les aules d’informàtica, al laboratori, els passadissos i el pati de l’institut, segons publica avui La Vanguardia.Fonts del departament d’Ensenyament han confirmat que per poder instal·lar les càmeres a l’aula, "el centre ha de notificar la seua instal·lació a la direcció de serveis territorials abans de posar-les en marxa i aquest pas no s’ha fet".Les mateixes fonts han assenyalat que, per poder instal·lar el sistema de vigilància, l’escola ha de justificar les causes de la decisió, que han de ser greus, els objectius que persegueix i el temps de vigència de la mesura.A més, l’institut ha d’argumentar davant del departament d’Ensenyament els passos previs duts a terme per solucionar el conflicte, que han d’incloure la petició d’ajuda a l’ajuntament, han assenyalat les fonts.