Foment veu prioritària l'N-240 però només preveu enguany licitar-ne l'estudi informatiu

El ministre avança al Senat que desdoblar-la de les Borges a Lleida costarà 56 milions i anuncia la licitació de l’informe aquest 2017 || De la Serna i Rull no concreten més solucions després de reunir-se

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va admetre ahir en roda de premsa conjunta amb el conseller Josep Rull que reduir la sinistralitat a l’N-240 (Lleida-Tarragona) i a l’N-340 (Tarragona-València) és una prioritat del departament. Aquest va ser un dels projectes que el conseller i el ministre van tractar en una reunió a Barcelona, en la qual van concretar mesures immediates per millorar la seguretat de l’N-340, també anomenada carretera de la Mediterrània (vegeu el desglossament inferior). Tanmateix, no van detallar cap avenç imminent per millorar la seguretat de la perillosa N-240 a Lleida. Malgrat tot, De la Serna va