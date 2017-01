Llum verda al trasllat a Andorra de 10.000 tones de residus municipals cada any

REDACCIÓN Actualitzada 05/01/2017 a les 18:46

Aquesta quantitat es deixarà de dur als abocadors catalans

La signatura de l'acord. Generalitat de Catalunya

El director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Josep Maria Tost, i el director general de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern d’Andorra, Marc Rossell, han signat aquest dijous un acord per a la valorització energètica de residus al principat. Així, els governs s’han compromès a autoritzar el trasllat de residus d’origen municipal provinents de Catalunya, i que hagin estat sotmesos a un procés de tractament previ, fins a unes 10.000 tones anuals.



L’operació es farà de manera equitativa entre transportistes autoritzats dels dos països, actuant l’ARC com a coordinadora dels fluxos.



Segons la Generalitat, d’aquesta manera es dóna compliment al principi de proximitat, més enllà de les fronteres administratives, en matèria de tractament dels residus, i permetrà millorar la gestió de les tones traslladades –que fins ara anaven destinades als dipòsits controlats– gràcies a la valorització energètica. També s’optimitzaran les capacitats de la planta de valorització andorrana, CTRASA, destí final dels residus.



Mentre Andorra va estar construint la planta, els residus que generava es van acceptar als dipòsits controlats catalans. Ara, en reciprocitat de servei, serà Andorra la que tracti part de les deixalles que s’exportaran des de Catalunya.



L’acord complementa i concreta el que van signar Andorra i Espanya sobre el trasllat de residus el novembre del 2011.



Tost ha qualificat el trasllat de les deixalles generades a la zona de proximitat amb el principat com “l’alternativa més adequada, viable i justificada, atenent el bon funcionament i la possibilitat que ofereix la instal·lació d’Andorra”.



De la seua banda, Rossell ha recordat que s’exporten gairebé dos terços dels residus generats a Andorra per gestionar-los degudament a Catalunya, sense tenir en compte les pedres i material terri, i que el seu tractament, ha assegurat, “permetrà incrementar la producció elèctrica a nivell nacional equivalent a 800 llars”.