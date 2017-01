Projecte de FGC per obrir Port Ainé i Espot Esquí a iniciatives privades

Licita la redacció d’un pla de viabilitat per a les estacions d’esquí || L’objectiu és incrementar l’activitat i els ingressos i eixugar el dèficit dels complexos

Ferrocarrils de la Generalitat ha tret a concurs per 133.000 euros l’elaboració d’un pla de viabilitat per a cada una de les seues estacions d’esquí (a Lleida, Espot i Port Ainé), amb l’objectiu d’ampliar l’activitat, incrementar els ingressos i saldar el dèficit. Un dels mecanismes que serviran per a aquesta finalitat serà l’obertura dels complexos a iniciatives i inversors privats, de manera que FGC pugui cedir o llogar alguna part dels complexos per a projectes lúdics o esportius, principalment. El president de FGC, Enric Ticó, va explicar en declaracions a SEGRE que aquests plans de viabilitat “aportaran molta llum” sobre