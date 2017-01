Proposen que els ciclistes també hagin de tenir el carnet per punts i pòlissa

Mesura del RACE per reduir la sinistralitat

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El Reial Automòbil Club d’Espanya (RACE) ha aixecat la polèmica al plantejar la possibilitat que s’estudiï fer extensiu el carnet per punts als ciclistes i obligar-los a la possessió d’una assegurança i d’una matrícula, proposta que els ciclistes qualifiquen de “lamentable”, al considerar que són els cotxes els que “creen perill”.Davant de l’augment de la sinistralitat, el club automobilístic va assenyalar ahir que la proposta d’estendre el carnet per punts a les bicicletes, a banda d’una assegurança i d’una matrícula, té per objectiu “que les persones que condueixin qualsevol tipus de vehicle sota els efectes de l’alcohol, de les drogues,