Balaguer endureix els requisits que exigeix per inscriure parelles de fet

Un dels dos haurà d’haver estat un any empadronat a Balaguer a fi d’evitar fraus

L’ajuntament de Balaguer endurirà els requisits per inscriure’s en el registre municipal de parelles de fet. Exigirà que almenys una de les dos persones que sol·licitin registrar-se com a parella hagi passat un mínim d’un any empadronada a la capital de la Noguera, a fi d’evitar inscripcions fraudulentes. Aquesta mesura, acordada en el ple del desembre passat, se sotmet aquest mes a informació pública abans de l’aprovació definitiva.Fins ara, el reglament municipal que regula la inscripció en el registre de parelles de fet (denominat registre d’unions civils no matrimonials) no exigia cap temps previ empadronat a Balaguer. L’alcalde, Jordi Ignasi