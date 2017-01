Una cancel·lació inesperada que se suma a deu més per falta de visibilitat en les últimes dos setmanes || La companyia va oferir als passatgers volar avui a Mallorca des de Barcelona o des de Lleida demà

Una avaria a l’avió a Palma va obligar ahir a cancel·lar el vol programat per al primer dia sense boira a l’aeroport, després que la falta de visibilitat hagi obligat a cancel·lar una desena de trajectes durant les últimes dos setmanes. Així ho van confirmar ahir fonts de la Generalitat i passatgers afectats, unes seixanta persones que, tal com va succeir la setmana passada, van haver de ser traslladades en autocars al Prat per agafar altres avions amb els quals tornar a Mallorca.L’avió d’Air Nostrum des de Palma va arribar puntual a Alguaire cap a les 15.30, i els viatgers