Els vols a Alguaire des del Regne Unit, desviats per quarta jornada consecutiva a Reus per la boira

Tretze cancel·lacions en tres setmanes per falta de visibilitat, a l’espera del vol a Palma aquesta tarda

Els tres avions del turoperador Neilson procedents del Regne Unit que havien de volar avui a l’aeroport d’Alguaire tornen a desviar-se aquest matí a Reus, per quarta jornada consecutiva, a causa de la densa boira a Lleida. La firma britànica no ha estrenat encara aquest hivern l’aeroport lleidatà, que acumula ja tretze cancel·lacions per falta de visibilitat en les últimes tres setmanes.

A aquests desviaments per la boira, se suma el vol cancel·lat divendres passat d’Air Nostrum a Palma per una avaria a l’avió. L’aparell que no es va poder enlairar fa dos dies seguia aquest matí a l’aeroport, mentre que la companyia, franquiciada d’Iberia, té programat per a aquesta tarda un nou vol entre Lleida i Mallorca.

Els vols perduts en el marc d’un episodi de boira excepcional de més d’un mes de durada han revifat la reivindicació de la Paeria de Lleida i la Cambra de Comerç de dotar a l’aeroport d’un sistema d’aterratge instrumental de més prestacions per permetre operacions en condicions de mala visibilitat. Una inversió que la Generalitat ha descartat fins ara pel seu cost, més de set milions.