Tres persones ferides en un incendi a Aitona

Els dos adults han estat evacuats a l'Arnau i un menor d'un any a la Vall d'Hebron

Tres persones han resultat ferides de caràcter lleu aquest dissabte a la nit en un incendi a Aitona, segons han informat els Bombers de la Generalitat. A les 21.27 hores, els Bombers han estat alertats de l’incendi en un immoble al carrer de Fraga, número 24, d’Aitona. Fins al lloc es van desplaçar quatre dotacions (dos camions d’aigua, l’autoescala i un vehicle lleuger de coordinació i comandament) que van comprovar que el foc afectava la planta baixa de l’edifici. L’incendi ha cremat totalment l’estança del menjador/cuina i la resta del pis va quedar afectat pel fum. Les plantes superiors no van quedar afectades i no va ser necessari fer cap evacuació. Està previst que aquest diumenge l’arquitecte municipal faci una revisió del pis per valorar si hi ha danys estructurals. Segons ha informat el SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques), que va desplaçar dues ambulàncies, tres persones van resultar ferides per cremades. Un home de 45 anys i una dona de 30, evacuats a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, i un menor d’un any evacuat també a l’Arnau de Vilanova i posteriorment derivat a l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona.