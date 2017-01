Alguaire ja supera els 4.000 passatges perduts al desviar-se 4 vols més a Reus per la boira

Neilson encara no ha aterrat aquest hivern a l’aeroport, que suma 14 cancel·lacions en tres setmanes per falta de visibilitat || Només Air Nostrum aconsegueix volar a Palma després de l’avaria que ho va impedir divendres

L’aeroport d’Alguaire ja supera els 4.000 viatgers perduts en les últimes tres setmanes, com a conseqüència de desviacions i cancel·lacions de vols per la boira. Quatre avions del turoperador Neilson que havien de traslladar 1.197 persones entre Lleida i el Regne Unit van tornar a aterrar ahir a Reus per falta de visibilitat: als tres de Londres i Manchester, s’hi va afegir un altre des de Birmingham. És la quarta jornada consecutiva de desviacions per a la firma britànica, que encara no ha estrenat la temporada hivernal a l’aeroport lleidatà. En canvi, sí que va poder volar l’avió d’Air Nostrum