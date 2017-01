L’exdirector d’Alguaire apunta a pagaments irregulars a empreses a l'aeroport

En una querella per assetjament laboral després de ser acomiadat

L’exdirector de l’aeroport d’Alguaire, Alberto López, apunta a pagaments irregulars empreses contractades per prestar serveis en aquesta infraestructura entre els anys 2011 i 2015. Ho fa en una querella per assetjament laboral presentada el desembre passat. En ella argumenta que el detonant del seu acomiadament, el juliol de 2016, va ser la seua oposició a què Aeroports de la Generalitat abonés a aquestes firmes quantitats que ell considerava injustificades.

La querella esmenta el pagament de 634.000 euros "sense cap justificació" entre 2011 i 2015 a Lesma, adjudicatària del servei d’handling. El text apunta que, després d’informar d’aquesta situació Aeroports, la direcció va comunicar a López que aquesta quantitat hauria estat retornada. D’altra banda, l’exdirector apunta que la Generalitat no va cobrar a Lesma un cànon que podia exigir-li per contracte: el 15% del que l’adjudicatària ingressés per serveis a companyies aèries.

Així mateix, la querella afirma que Aeroports va modificar el contracte amb l’empresa Fack, adjudicatària del servei de bombers, per "donar cobertura legal" al pagament de 74.810 euros més de l’acordat. També qüestiona que l’empresa pública de la Generalitat abonés a Eulen 35.000 euros addicionals per serveis de seguretat que el llavors director no va creure degudament acreditats.