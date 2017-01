L’IES de Seu d’Urgell retira la càmera instal·lada en una aula i no posarà les altres previstes

Assegura que mai no ha arribat a funcionar

L'Institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell ha retirat lacàmera de seguretat que havia instal·lat en una de les aules i ha anunciat que no posarà les altres que tenia previst col·locar a les seues instal·lacions.

La direcció del centre ha emès un comunicat en el que anuncia que ha reconsiderat la seua decisió de col·locar càmeres a les aules per reduir la conflictivitat d’algunes classes i que ha retirat l’única càmera que havia instal·lat de moment, que assegura que mai no ha arribat a funcionar.

En el comunicat, el centre assegura que aquesta decisió s’ha pres atenent l’"enrenou de les últimes setmanes, que en res no ajuda la imatge de bona convivència de tota la comunitat educativa del Instituto Joan Brudieu i que, a més, ofereix una visió del tot contrària a la realitat quotidiana de la vida en el centre, en particular, i a la de la Seu d’Urgel en general".

"Es reconsidera la situació i la càmera, que no ha funcionat mai, ha estat eliminada", conclou el comunicat.

La intenció de la direcció del centre de col·locar càmeres de videovigilància havia estat criticada pels alumnes i desautoritzada pel departament d’Ensenyament.

A finals de desembre, el centre va instal·lar una càmera en una aula, amb la intenció de posar-la en funcionament aquesta setmana, sense comunicar-ho prèviament al departament d’Ensenyament.

La seua instal·lació obeïa a una petició de l’equip docent i tenia com a finalitat dissuadir els alumnes de cometre actes vandàlics.

Per aquest mateix motiu ja es van instal·lar en el passat càmeres a l’exterior de l’edifici, a les aules d’informàtica, al laboratori, als passadissos i al pati de l’institut.

En aquesta ocasió, la conselleria assegura, tanmateix, que no s’havia realitzat per part del centre l’obligatòria notificació prèvia a la direcció de Serveis Territorials.

A més, per poder instal·lar el sistema de vigilància, l’escola hauria d’haver justificat prèviament les causes de la decisió, que han de ser greus, i hauria d’haver pres aquesta decisió després d’intentar mesures menys costoses per solucionar el conflicte, que haurien d’haver inclòs la petició d’ajuda a l’ajuntament, coses totes aquestes que no s’han dut a terme.

A més del veto d’Ensenyament, la decisió també va ser criticada per l’Assemblea d’Estudiants del centre, que dissabte passat va emetre així mateix un comunicat per expressar el seu rebuig de la instal·lació de càmeres a les aules, en considerar que aquesta mesura suposa "un abús de poder que criminalitza als alumnes, a més d’usurpar la seua privacitat".