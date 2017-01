Els pares de Nadia es van conèixer a la presó on ell estava per estafa

Sorpresa i nova decepció dels veïns d’Organyà al trobar els Mossos imatges de la nena amb "contingut sexual"

Els pares de la Nadia es van conèixer el 2003 mentre Fernando Blanco complia condemna a la presó de Palma de Mallorca per dos delictes d’estafa, segons va informar la revista 'Interviú'. Garau va anar a la presó instada per una amiga. Van iniciar una relació amb visites entre reixes i el 2005 naixia la Nadia, i en el part el pare va demanar un permís de sortida.Aquest dimarts es va conèixer que el jutge de la Seu investiga els pares de Nadia al trobar els Mossos imatges pornogràfiques de la nena.D'altra banda, Silvia Pérez, una de les veïnes d’Organyà que havien participat en l’organització activitats solidàries a favor de la petita, va assegurar que s’havia “quedat morta” davant de les noves informacions. “És vergonyós i ja no sabem què més pot sortir.” L’alcalde de la població, Celestí Vilà, va lamentar la informació i va dir que “no tinc paraules per catalogar un tipus de persona com aquesta. Estic encara més decebut del que estava.”