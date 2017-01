El jutge diu que els pares de la Nadia tenien relacions íntimes davant de la petita

“Sens dubte” i al mateix llit, i que les imatges mostren la nena nua de forma constant i en posicions sexuals || Ordena investigar si van difondre aquests arxius i si van esborrar més fotos similars

Les imatges trobades pels Mossos d’Esquadra als pares de la Nadia Nerea han revelat que, a més de fotografiar la petita “posant amb un innegable contingut sexual” (vegeu SEGRE d’ahir), Fernando Blanco i Marga Garau mantenien relacions sexuals en presència de la nena. Així ho diu el jutge de la Seu d’Urgell en la interlocutòria a la qual ha tingut accés aquest diari i en què cita a declarar els dos progenitors demà com a investigats per delictes d’elaboració i tinença de pornografia infantil, així com d’exhibicionisme i provocació sexual. “En les imatges visionades pels investigadors es pot observar com,