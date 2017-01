El Síndic: "No s'ha fet tot el possible per protegir a Nadia"

EFE Actualitzada 12/01/2017 a les 18:53

Obre una actuació d’ofici i espera poder emetre en un "futur molt proper" una resolució

Vídeos

Imatges Declaració de l'advocat dels pares de Nadia Els pares de Nadia diuen estar estranyats davant de les suposades fotos de caràcter sexual amb la seua filla. EFE Fernando Blanco, padre de Nadia.

El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha qualificat aquest dijous d’"inadmissibles" algunes filtracions en el cas de Nadia, els pares de la qual estan acusats d’estafar amb els donatius per tractar la seua filla d’una suposada malaltia rara, i ha opinat que "no s’ha fet tot per protegir" a la nena.



Ribó es troba a Euskadi, on aquest matí ha estat rebut a Vitòria per la presidenta del Parlament Basc, Bakartxo Teuleria, juntament amb el seu homòleg al País Basc, l’Ararteko, Manu Lezertua.



Després de la trobada i a preguntes dels periodistes, Ribó s’ha referit al cas de Nadia i ha explicat que el Síndic té oberta una actuació d’ofici i que espera poder emetre en un "futur molt proper" una resolució.



"Obrim en el seu dia una actuació d’ofici sobre el tema exigint a les administracions un tracte d’absoluta protecció a l’interès superior del menor", ha explicat Ribó.



El Síndic ha opinat que en aquest cas hi ha hagut "algun tipus de filtracions absolutament inadmissibles" i ha recordat que es tracta d’un tema "molt delicat" i que l’objectiu haver de ser sempre protegir la menor.



En aquest sentit ha opinat que "no s’ha fet tot per protegir-la" i ha qualificat d’"inadmissible com algunes administracions han tractat el tema".