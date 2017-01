L'advocat del cas Nadia sospesa deixar de representar el pare de la nena

Els pares de Nadia han dit al seu advocat, Alberto Martín, que no han realitzat "mai actes d’àmbit sexual o pornogràfic" en presència de la menor ni han pres fotos "en perjudici de la nena", segons ha indicat a Efe el lletrat, que sospesa deixar de representar el pare per ser "més convenient" per a la defensa.



Martín ha fet aquestes declaracions a Efe després que els Mossos d’Esquadra trobessin dimarts passat fotos de contingut sexual de la nena d’11 anys en arxius informàtics dels pares i un dia abans que aquests siguin cridats a declarar davant de l’Audiència de Lleida per aquests fets.



El lletrat ha confirmat que estudia deixar de defensar el pare de la menor, Fernando Blanco, per representar únicament la seua mare, Margarita Garau, ja que considera que aquesta estratègia pot ser "més convenient" perquè la situació processal, el grau de vinculació amb els fets i el nivell d’acusació contra ambdós és diferent.



Es tracta, segons ha recalcat, d’una possibilitat que porta contemplant "des de fa temps" i que no té relació amb les últimes troballes realitzades pels Mossos.



En aquest sentit, Martín ha negat que els seus defensats "hagin realitzat cap foto en perjudici de la nena" i, encara que "no han tingut accés a les fotografies", ha afegit que els pares de la menor consideren sospitós que "sigui ara, un mes després", quan aquesta informació surt a la llum, ja que "aquest material ho tenien des del principi".



"No parlarem d’hipòtesi, ni d’intencions ni de voluntats", ha continuat el lletrat. "Hi ha coses que et semblen estranyes, però ens manifestarem quan vegem les fotografies", ha dit.



Martín ha recordat que la família de la mare va explicar que les instantànies podrien correspondre’s al "seguiment d’un tractament dermatològic" i que res han de veure amb pornografia.



Actualment, els Mossos d’Esquadra continuen rastrejant els arxius dels pares a la recerca de més fotos de contingut sexual de la menor.



L’Audiència de Lleida va acordar ahir mantenir a la presó al pare de Nadia per utilitzar suposadament la seua filla per convertir la "beneficència" al seu medi de vida mentre que la Fiscalia no aprecia que sigui necessari canviar la situació processal de la mare, a qui el titular del jutjat d’instrucció número 1 de La Seu d’Urgell (Lleida) va deixar en llibertat el passat 9 de desembre.