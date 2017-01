L’esquí guanya fins a 40 cm de neu i Tavascan ja es prepara per obrir

Boí Taüll és l’única que ha aconseguit obrir el 100% de la superfície fins ara

Les nevades que van començar dimarts passat, les primeres de consideració des de finals de novembre, ja han deixat entre deu i quaranta centímetres a la majoria de les estacions d’esquí de Lleida. Gairebé totes es plantegen obrir noves pistes durant els propers dies a excepció de Boí Taüll, l’única al Pirineu lleidatà que ja té obert el cent per cent de la superfície esquiable; i Port del Comte, que no s’ha beneficiat encara del temporal de neu. Tavascan, l’única que no ha inaugurat la temporada d’hivern, es prepara ja per estrenar-la el cap de setmana que ve si es