Els pares de Nadia neguen davant del jutge el caràcter sexual de les fotografies

Els pares de Nadia han declarat avui davant del jutge, que no ha adoptat més mesures cautelars contra ells, que mai no van perjudicar la nena i que les fotografies que el van prendre tenen un caràcter "familiar, personal i natural" i no sexual ni pornogràfic.

El pare de Nadia, Fernando Blanco, que segueix a presó provisional, i la mare, Margarita Garau, que es manté en llibertat i podrà continuar visitant la seua filla els caps de setmana, han comparegut avui davant del titular del jutjat d’instrucció número 1 de La Seu, que els ha citat davant dels indicis que van utilitzar a la menor per a l’elaboració i tinença de pornografia infantil.

Després de la declaració d’ambdós investigats, ni la fiscalia ni l’advocat de la Generalitat, present en l’interrogatori, no han demanat el jutge que adopti més mesures cautelars, segons ha explicat l’advocat de la parella, Alberto Martín.

El lletrat, que encara continua defensant tant el pare com la mare, ha assegurat que tant Fernando Blanco com Margarita Garau han al·legat davant del magistrat que mai no han dut a terme cap acte en perjudici de la seua filla, que no es van prendre fotografies practicant sexe de manera que la nena el pogués veure i que algunes de les instantànies tenen un àmbit "familiar, personal i natural" i també per al control i seguiment d’una patologia de la pell.

"No hi ha res d’especial que tingui un criteri pornogràfic, sexual o d’explotació, absolutament res", ha insistit l’advocat, que ha dit que el jutge ha mostrat avui els pares entre una quinzena o vintena de fotografies preses els anys 2008 i 2011.