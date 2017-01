Mor ofegat en una bassa a Artesa de Lleida quan intentava rescatar el seu gos

REDACCIÓ Actualitzada 13/01/2017 a les 22:06

La víctima és un veí del municipi de 45 anys

La bassa d'Artesa de Lleida on es va ofegar l'home. Òscar Mirón

Un veí d'Artesa de Lleida va morir ofegat dijous en una bassa del poble a l'intentar salvar el seu gos.



L'home, de 45 anys, va sortir a passejar l'animal al migdia com feia altres dies pel camí del cementiri, on hi ha una bassa que subministra aigua a una empresa. L'home es va ofegar al voltant de les 12 a l'intentar rescatar el gos, que hauria caigut a l’aigua.



La mare de la víctima, al trobar-lo a faltar, va alertar un treballador de la brigada municipal, que va poder localitzar i treure el cos de l’aigua, tot i que els serveis d'emergències mèdiques no van poder reanimar-lo. Sí que van poder traure al gos de la bassa amb vida.



L'home tenia una lleu discapacitat psíquica i vivia amb la seva mare al poble des de feia 10 anys.



Aquesta informació, ampliada, al diari SEGRE d'aquest dissabte.